Саме цей шоколадний торт обожнює Дональд Трамп: простий рецепт з фото

У ЗМІ раз у раз обговорюють неоднозначні харчові пристрасті американського лідера. Точно відомо, що президент США любить смачно поїсти і часто куштує страви з McDonald's та KFC. Але особливе місце в його житті займають два десерти – це морозиво і шоколадний торт.

Саме цей торт став причиною справжнього міжнародного дипломатичного скандалу кілька років тому, коли Дональд Трамп після обговорення серйозних політичних проблем з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в резиденції Мар-а-Лаго так захопився розповіддю про "найпрекрасніший шматок шоколадного торта, який ви коли-небудь бачили", що навіть переплутав Сирію з Іраком.

В Мар-а-Лаго, Флорида, цей торт подають принаймні з 2015 року. Він відомий як "Тришаровий шоколадний торт Трампа".

Для приготування "Торта Трампа" вам знадобиться три коржа класичного шоколадного бісквіта, шоколадний крем на сметанній основі і глазур, пише Insideedition.

Коржі

Візьміть 6 курячих яєць, 1 склянку борошна, 1 склянку коричневого цукру, дрібку солі і 2-3 столових ложки какао. Американські кухарі для зручності використовують замість какао спеціальну кондитерську шоколадну крихту, але це зовсім не обов'язково, так як результат виходить аналогічним. Також в США при приготуванні бісквітів в тісто додають соду, але цього можна не робити, все залежить від вашого смаку.

Для того, щоб бісквіт вийшов повітряним, доведеться збивати жовтки з усіма інгредієнтами окремо від білків, і вже збитими замішувати в однорідне тісто, яке слід випікати в духовці при 375 градусах.

Детальний рецепт шоколадного кексу читайте за цим посиланням.

бісквіт

Крем

Для приготування крему вам знадобиться збити близько 700 грам жирної і не кислої сметани, 200 грам цукрової пудри і 2 столових ложки какао. Якщо ви не хочете, щоб крем був дуже насиченим, можна вибрати менш жирну сметану, але тоді доведеться додати загущувач. Рецепт сметанного крему читайте за посиланням.

крем

Глазур

У США глазур для тортів як правило готують на основі вершків. Слід змішати 200 грам чорного шоколаду і 100-150 мл гарячих вершків до отримання однорідної маси. Додати шматочок вершкового масла і ще раз розігріти, постійно помішуючи. Рецепт шоколадної глазурі читайте за посиланням.

глазур

Остиглі коржі (3 штуки) потрібно рясно промазати кремом і зверху полити глазур'ю. Залишити торт в холодному місці на кілька годин.

В Мар-а-Лаго шматок такого шоколадного торта доповнюють кулькою шоколадного морозива і ложкою ягідного джему.

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