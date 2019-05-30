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Саме цей шоколадний торт обожнює Дональд Трамп: простий рецепт з фото

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У ЗМІ раз у раз обговорюють неоднозначні харчові пристрасті американського лідера. Точно відомо, що президент США любить смачно поїсти і часто куштує страви з McDonald's та KFC. Але особливе місце в його житті займають два десерти – це морозиво і шоколадний торт.

Саме цей торт став причиною справжнього міжнародного дипломатичного скандалу кілька років тому, коли Дональд Трамп після обговорення серйозних політичних проблем з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в резиденції Мар-а-Лаго так захопився розповіддю про "найпрекрасніший шматок шоколадного торта, який ви коли-небудь бачили", що навіть переплутав Сирію з Іраком.

В Мар-а-Лаго, Флорида, цей торт подають принаймні з 2015 року. Він відомий як "Тришаровий шоколадний торт Трампа".

Саме цей шоколадний торт обожнює Дональд Трамп: простий рецепт з фото

Для приготування "Торта Трампа" вам знадобиться три коржа класичного шоколадного бісквіта, шоколадний крем на сметанній основі і глазур, пише Insideedition.

Коржі

Візьміть 6 курячих яєць, 1 склянку борошна, 1 склянку коричневого цукру, дрібку солі і 2-3 столових ложки какао. Американські кухарі для зручності використовують замість какао спеціальну кондитерську шоколадну крихту, але це зовсім не обов'язково, так як результат виходить аналогічним. Також в США при приготуванні бісквітів в тісто додають соду, але цього можна не робити, все залежить від вашого смаку.

Для того, щоб бісквіт вийшов повітряним, доведеться збивати жовтки з усіма інгредієнтами окремо від білків, і вже збитими замішувати в однорідне тісто, яке слід випікати в духовці при 375 градусах.

Детальний рецепт шоколадного кексу читайте за цим посиланням.

бісквіт

бісквіт

Крем

Для приготування крему вам знадобиться збити близько 700 грам жирної і не кислої сметани, 200 грам цукрової пудри і 2 столових ложки какао. Якщо ви не хочете, щоб крем був дуже насиченим, можна вибрати менш жирну сметану, але тоді доведеться додати загущувач. Рецепт сметанного крему читайте за посиланням.

крем

крем

Глазур

У США глазур для тортів як правило готують на основі вершків. Слід змішати 200 грам чорного шоколаду і 100-150 мл гарячих вершків до отримання однорідної маси. Додати шматочок вершкового масла і ще раз розігріти, постійно помішуючи. Рецепт шоколадної глазурі читайте за посиланням.

глазур

глазур

Остиглі коржі (3 штуки) потрібно рясно промазати кремом і зверху полити глазур'ю. Залишити торт в холодному місці на кілька годин.

В Мар-а-Лаго шматок такого шоколадного торта доповнюють кулькою шоколадного морозива і ложкою ягідного джему.

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