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Salt Bae облив десерт шоколадом і нажахав мережу

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Турецький шеф-кухар, ресторатор і володар неординарної техніки приготування і витримки м'яса Salt Bae (Нусрет Гёкче) показав цікавий кулінарний маневр, чим здивував соцмережі. (А ми пропонуємо вам рецепт приготування смачного кукурудзяного печива )

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Гёкче продемонстрував віртуозний полив десертів шоколадом. Правда, ресторатор зробив це недостатньо акуратно – бризки кондитерського виробу розплескалися по столу.

"Я єдиний, хто уявляє собі прибирання в зв'язку з цим відео?" – пише один з користувачів в коментарях.

Раніше ми повідомляли, як поїдання смачних десертів може посприяти позбавленню від стресів.

Тим часом відомий український кулінар поділився неймовірним рецептом смачного торта з арахісом в шоколадній глазурі.

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