Салати: розкрито основні переваги, про які потрібно знати кожному

Крім того, що салати – це справжні ласощі, вони приносять величезну користь здоров'ю. Завдяки їм можна отримати енергію, очистити організм, захистити своє серце і шкіру, а також запобігти різним захворюванням.

OBOZREVATEL спільно з cocinafacil.com.mx пропонує ознайомитися з головними перевагами їхнього вживання.

Енергія та життєва сила

Одним із компонентів, без яких важко уявити будь-який салат, є овочі. Це джерело вітамінів, які регулюють органічні процеси і забезпечують нормальне функціонування нервової системи.

Очищення організму

Завдяки високому вмісту води салати мають детоксифікуючу, сечогінну та очищаючу дію. Вони допомагають усунути надлишок рідини, що дуже корисно при гіпертонії та наявності сечової кислоти.

Захист для шкіри

Такі овочі, як морква, буряк, перець, помідори і салат, містять бета-каротин, який в організмі людини перетворюється на вітамін А. Він, зі свого боку, оновлює шкіру і слизову оболонку, на додаток до вітаміну С, який покращує виробництво колагену.

Здоров'я кишечника

Овочі в салатах містять клітковину, яка запобігає запорам. Також вони є ключем до здорового травлення. Наприклад, селера і редька допомагають уникнути таких проблем, як "лінива" печінка, розлади жовчного міхура і диспепсія.

Низьке споживання калорій

Якщо ви перебуваєте на дієті, салати, безумовно, кращий варіант для схуднення. Незважаючи на свою легкість, вони насичують організм і знижують апетит, особливо якщо вдасться збалансувати овочі, білки і вуглеводи.

Захист серця

Салати багаті такими антиоксидантами, як бета-каротин, альфа-ліпоєва кислота, вітаміни С і Е, флавоноїди і селен. Вони блокують шкідливу дію вільних радикалів – речовин, пов'язаних із розвитком серцево-судинних, дегенеративних захворювань і раку.

Запобігання анемії

Залізо є одним із компонентів зеленого листя салату, який запобігає анемії. Проте інші речовини, такі як хлорофіл, також допомагають уникнути цієї проблеми.

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