Салати на Великдень 2019: смачні та прості рецепти

Теплий салат

Для цього салату вам знадобиться куряче філе, листя салату, гірчиця, оливкова олія, соєвий соус, коріандр, чорний мелений перець та насіння кунжуту. Рецепт приготування читайте за посиланням.

Салат з авокадо

Вам знадобляться такі інгредієнти: куряча грудка, авокадо, болгарський перець, помідор, свіжі огірки, твердий сир, майонез, часник, мелений чорний перець та сіль. Рецепт приготування читайте за посиланням.

Салат з крабовими паличками

Для цього салату вам знадобляться: крабові палички, твердий сир, свіжі огірки, яйця, консервована кукурудза, майонез, сіль. Рецепт приготування читайте за посиланням.

Салат з куркою

Для приготування вам знадобиться куряча грудка, яйця, сир твердий, консервований зелений горошок, зелена цибуля та сіль. Рецепт приготування читайте за посиланням.

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