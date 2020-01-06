Салати на Різдво: кращі рецепти з фото

На Святвечір 6 січня прийнято пригощати гостей пісними стравами, які подаються до появи на небі першої зірки. Після чого вже можна починати справжній бенкет на честь Різдва Христового.

FoodOboz пропонує кілька рецептів простих і дуже смачних страв на Святвечір і Різдво.

Пісний салат з авокадо

Ситний вітамінний салат з овочів із зеленню і авокадо має оригінальний смак і обов'язково сподобається гостям. Крім того, він виглядає красиво, неймовірно апетитно і готується за лічені хвилини! Як приготувати таку страву, читайте за цим посиланням.

Пісний салат з авокадо

Грибний салат з горошком

Дуже смачний і ситний пісний салат, головним інгредієнтом якого є печериці. Якщо використовувати для заправки майонез без яєць, то така страва буде пісною. Її рецепт читайте тут: Грибний салат з горошком.

Грибний салат з горошком

Салат з кальмарами

Дуже смачний салат з морепродуктами, який можна готувати цілий рік. Але завдяки своїм складом він ідеально вписується в пісне меню Святвечора. Вам знадобляться кільця кальмарів, огірки, помідори, солодкий перець і особлива, дуже смачна заправка. Детальний рецепт з відео дивіться тут.

Салат з кальмарами

Особливий салат з крабовими паличками

Ця страва готується з крабових паличок, кукурудзи, пекінської капусти і овочів. Як приготувати такий салат, читайте в нашому рецепті за цим посиланням: Салат з крабовими паличками.

Особливий салат з крабовими паличками

Теплий салат з креветками

Ніжна вишукана страва, яка прикрасить святковий стіл на Різдво. Незважаючи на те, що готується вона дуже швидко, в результаті виходить чудовий і дуже смачний теплий салат, детальний рецепт якого доступний тут.

Теплий салат з креветками

Шаровий м'ясний салат

Також пропонуємо покуштувати дуже смачний і красивий салат, який не є пісним. Ніжна куряча грудка, сир, гриби і овочі – кращий варіант незвичайного, ситного святкового салату. Його рецепт шукайте тут: Листковий м'ясний салат.

Листковий м'ясний салат

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