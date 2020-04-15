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За традицією рецепт коментує дієтолог.

Салат з тунцем та овочами

Інгредієнти:

Помідори черрі - 4 шт,

Авокадо - 1 шт,

Болгарський перець - 1/3 шт,

Оливки - 50 гр,

Солоний огірок - 1 шт,

Салатний мікс - 150 гр,

Кінза - за смаком,

Червона цибуля - 1/3 шт,

Тунець в олії - 100 гр,

Стебло селери - 1 шт,

Оливкова олія - за смаком

Бальзамічний соус - за смаком

Приготування:

Авокадо миємо, чистимо і нарізаємо дрібним кубком. Помідори черрі миємо і розрізаємо на половинки. Болгарський перець миємо, чистимо і нарізаємо кубиком або тонкою соломкою. Солодку червону цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями.

Оливки розрізаємо навпіл. Солоний огірок нарізаємо дрібними кубиками. При бажанні можна використовувати тільки один з цих інгредієнтів: або оливки, або огірок.

Салатний мікс і кінзу миємо, обсушуємо паперовим рушником і рвемо руками. Складаємо зелень у велику миску. Додаємо усі подрібнені овочі. Тунець розминаємо виделкою і відправляємо в миску до основних інгредієнтів. Заправляємо салат оливковою олією і бальзамічним соусом. Оскільки в рецепті присутній солоний огірок, сіль додавайте дуже акуратно.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

Рецепт дуже гарний, страва корисна. Особливу увагу звертаю на авокадо. Це джерело корисних жирів (це фрукт, а не овоч). Але тут важливо пам'ятати, що шкірка не просто не їстівна, але і може бути токсичною. Саме шкірка захищає плід від гниття. Тому плід чистимо дуже ретельно. Рекомендую використовувати цей салат для боротьби з авітамінозом!

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