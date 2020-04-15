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Салат з тунцем та овочами

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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

За традицією рецепт коментує дієтолог.

Салат з тунцем та овочами

Салат з тунцем та овочами

Інгредієнти:

  • Помідори черрі - 4 шт,

  • Авокадо - 1 шт,

  • Болгарський перець - 1/3 шт,

  • Оливки - 50 гр,

  • Солоний огірок - 1 шт,

  • Салатний мікс - 150 гр,

  • Кінза - за смаком,

  • Червона цибуля - 1/3 шт,

  • Тунець в олії - 100 гр,

  • Стебло селери - 1 шт,

  • Оливкова олія - за смаком

  • Бальзамічний соус - за смаком

Приготування:

Авокадо миємо, чистимо і нарізаємо дрібним кубком. Помідори черрі миємо і розрізаємо на половинки. Болгарський перець миємо, чистимо і нарізаємо кубиком або тонкою соломкою. Солодку червону цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями.

Оливки розрізаємо навпіл. Солоний огірок нарізаємо дрібними кубиками. При бажанні можна використовувати тільки один з цих інгредієнтів: або оливки, або огірок.

Салатний мікс і кінзу миємо, обсушуємо паперовим рушником і рвемо руками. Складаємо зелень у велику миску. Додаємо усі подрібнені овочі. Тунець розминаємо виделкою і відправляємо в миску до основних інгредієнтів. Заправляємо салат оливковою олією і бальзамічним соусом. Оскільки в рецепті присутній солоний огірок, сіль додавайте дуже акуратно.

Салат з тунцем та овочами

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

Рецепт дуже гарний, страва корисна. Особливу увагу звертаю на авокадо. Це джерело корисних жирів (це фрукт, а не овоч). Але тут важливо пам'ятати, що шкірка не просто не їстівна, але і може бути токсичною. Саме шкірка захищає плід від гниття. Тому плід чистимо дуже ретельно. Рекомендую використовувати цей салат для боротьби з авітамінозом!

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні поради рецепти
Теги
рецепт дієтолог харчування
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