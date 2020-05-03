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Салат з кіноа та брускетки з хумусом

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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Своїм рецептом в Instagram поділився фуд-блогер, веган Михайло Vegan.

Салат з кіноа та брускетки з хумусом

Салат З КІНОА ТА БРУСКЕТКИ З ХУМУСОМ

Інгрідієнти

  • кіноа - 200 гр, ⠀

  • консервована кукурудза - 150 гр, ⠀

  • томати черрі - 10 шт, ⠀

  • авокадо - 1 шт, ⠀

  • зелень - 70 гр, ⠀

  • винний оцет - 20 мл, ⠀

  • гірчиця - 1 ч. л, ⠀

  • оливкова олія - 2 ст. л, ⠀

  • сіль, перець, сушений часник - до смаку ⠀

Приготування

Кіноа добре промиваємо, після чого заливаємо холодною водою в пропорції 1:2, тобто на одну частину крупи йде 2 частини води. Ставимо каструлю на плиту і варимо кіноа протягом 10 хвилин на середньому вогні під закритою кришкою.

Авокадо ріжемо на дві частини, виймаємо кісточку. Ріжемо м'якоть кубиком. Помідори черрі ріжемо на дві частини. Зелень миємо й дрібно нарізаємо.

У невеликій піалі змішуємо винний оцет, гірчицю, оливкову олію, сіль і мелений перець за смаком.

Як тільки-но кіноа звариться - даємо крупі охолонути, після чого додаємо авокадо, помідори, зелень, консервовану кукурудзу і заправку. Все як слід перемішуємо. ⠀

На грилі підсмажуємо хліб. Мажемо брускетки хумусом і прикрашаємо шматочками свіжого помідора і зеленню. Подаємо салат з брускетками.

Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока

"Гарна страва. Попри те, що до складу входить кіноа, яка є вуглеводним продуктом, зауважу, що глікемічний індекс і поживна цінність цієї крупи дозволяють включати її в раціон навіть при схудненні. Авокадо – відмінне джерело корисних жирів доповнює корисність страви".

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні новини Кулінарні поради Кулінарні статті живлення рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог салат
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