Салат з буряка: мішленівський рецепт від відомого шеф-кухаря

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецепттом в Youtube поділився італійський шеф-кухар Марко Черветті.

МІШЛЕНІВСЬКИЙ САЛАТ

Інгрідієнти

буряк - 150 г,

морква - 35 г,

м'ята - 2 г,

грецький йогурт - 250 г,

оливкова олія - 35 г,

куркума - 1 г,

сіль - 1 г.

Приготування

Буряк і моркву добре миємо й не знімаючи шкірку запікаємо в духовці, при температурі 100 градусів протягом 90 хвилин. Коли буряк охолоне, чистимо його і нарізаємо великим кубиком. Нарізаний буряк кладемо в миску і поливаємо оливковою олією. Моркву нарізаємо кільцями. Кладемо моркву в іншу миску і теж поливаємо оливковою олією.

У третю миску викладаємо грецький йогурт. Додаємо сіль і оливкову олію. Окремо змішуємо кілька ложок йогурту і куркуму. Один буряк чистимо, нарізаємо тонкими кільцями і сушимо в духовці при температурі 100 градусів до стану чіпсів. Кладемо бурякові чіпси в тарілку і поливаємо оливковою олією. Частину чіпсів за допомогою блендера подрібнюємо до стану порошку. Перекладаємо цей порошок з висушеного буряка в чистий посуд і додаємо оливкову олію.

Починаємо збирати салат. Беремо велике блюдо, викладаємо в центр грецький йогурт. Викладаємо буряк і моркву. Посипаємо страву порошком з висушеного буряка. Прикрашаємо салат листочками м'яти і чіпсами з висушеного буряка. Тепер злегка прикрашаємо салат йогуртом, змішаним з куркумою. Додаємо мелений перець, кілька крапель оливкової олії і подаємо страву до столу.

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