Салат "Мімоза" по-новому: надзвичайно смачний і оригінальний рецепт

Звичною "Мімозою" вже нікого не здивуєш, але варто трохи змінити рецепт – і на столі прекрасна, незвичайна страва!

FoodOboz пропонує скуштувати смачний салат, основними інгредієнтами якого є гриби і тунець.

Смажені печериці для "Мімози"

Новости Дивовижно смачний салат з крабовими паличками

Також одним з шарів такої нестандартної "Мімози" є свіжі огірочки, які додадуть салату важливу смакову нотку.

Отже, для "Мімози" по-новому нам знадобляться: картопля, морква, огірки, яйця. А також консервований тунець і смажені шампіньйони.

Прикрашати наш салат ми будемо гілочками кропу.

Смак такого салату буде настільки захоплюючим, що він обов'язково стане одним з ваших улюблених. Його детальний рецепт з відео дивіться на нашому сайті за посиланням: "Мімоза" з грибами.

Смачний салат "Мімоза" з грибами

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