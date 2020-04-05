Салат і різотто з фіолетового рису - готуємо розумні страви

Фіолетовий рис увійшов до списку трендів 2020 року і вже позначений як "новий розумний продукт", який в три рази корисніший, ніж чорний.

Цей продукт містить необхідну кількість білка (майже в два рази більше білого рису), складні вуглеводи і не має глютену.

Наші рецепти деяких страв з фіолетового рису особливо зацікавлять тих, хто страждає на діабет.

САЛАТ З ФІОЛЕТОВИМ РИСОМ

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Складові:

250 г фіолетового рису

2 Кабачка

3 столові ложки оливок

1 столова ложка каперсів в солі

350 г тунця в маслі

Оливкова олія

сіль

Підготовка

Спочатку відваріть фіолетовий рис. Це займе близько тридцяти хвилин. У той же час можете підготувати всі інгредієнти.

Вимийте і висушіть кабачки. Зріжте кінчики і наріжте їх скибочками завтовшки близько половини сантиметра. Підсмажте на грилі і відкладіть їх у бік. Коли охолонуть, розріжте навпіл.

У велику миску перекладіть тунець, попередньо злив з нього масло, і розкришите виделкою. Можна залишити кілька шматочків цілими для презентації страви.

Додайте оливки і попередньо промиті від солі каперси.

Коли рис буде готовий, злийте воду і дайте йому охолонути. Потім перекладіть в миску до попередніх інгредієнтів, заправте невеликою кількістю оливкової олії і додайте смажені кабачки. Ретельно перемішайте і поставте в холодильник до готовності для вживання.

РИЗОТТО З ФІОЛЕТОВОГО РИСУ

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Складові:

160 гр фіолетового рису

Червона капуста

Грецькі горіхи

Сир Азіаго (Asiago DOP)

Незбиране молоко

Чорний перець

Сіль

Оливкова олія

Приготування:

Відваріть фіолетовий рис протягом 35 хвилин, починаючи з холодної води без солі. Злийте воду і приправте краплею оливкової олії.

На сковороді розігрійте трохи олії і обсмажте нарізану раніше краснокочанную капусту. Додайте сіль і перець, потім вимкніть вогонь. Окремо розтопіть сир Азіаго з невеликою кількістю молока, енергійно помішуючи віночком або використовуючи іммерсійний міксер. Помістіть фіолетовий рис в миску, приправити маслом і щіпкою солі. Додайте фондю Азіаго і червону капусту зверху, а також трохи волоських горіхів.

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