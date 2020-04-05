Салат і різотто з фіолетового рису - готуємо розумні страви

Фіолетовий рис увійшов до списку трендів 2020 року і вже позначений як "новий розумний продукт", який в три рази корисніший, ніж чорний.
Цей продукт містить необхідну кількість білка (майже в два рази більше білого рису), складні вуглеводи і не має глютену.
Наші рецепти деяких страв з фіолетового рису особливо зацікавлять тих, хто страждає на діабет.
САЛАТ З ФІОЛЕТОВИМ РИСОМ
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Складові:
250 г фіолетового рису
2 Кабачка
3 столові ложки оливок
1 столова ложка каперсів в солі
350 г тунця в маслі
Оливкова олія
сіль
Підготовка
Спочатку відваріть фіолетовий рис. Це займе близько тридцяти хвилин. У той же час можете підготувати всі інгредієнти.
Вимийте і висушіть кабачки. Зріжте кінчики і наріжте їх скибочками завтовшки близько половини сантиметра. Підсмажте на грилі і відкладіть їх у бік. Коли охолонуть, розріжте навпіл.
У велику миску перекладіть тунець, попередньо злив з нього масло, і розкришите виделкою. Можна залишити кілька шматочків цілими для презентації страви.
Додайте оливки і попередньо промиті від солі каперси.
Коли рис буде готовий, злийте воду і дайте йому охолонути. Потім перекладіть в миску до попередніх інгредієнтів, заправте невеликою кількістю оливкової олії і додайте смажені кабачки. Ретельно перемішайте і поставте в холодильник до готовності для вживання.
РИЗОТТО З ФІОЛЕТОВОГО РИСУ
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Складові:
160 гр фіолетового рису
Червона капуста
Грецькі горіхи
Сир Азіаго (Asiago DOP)
Незбиране молоко
Чорний перець
Сіль
Оливкова олія
Приготування:
Відваріть фіолетовий рис протягом 35 хвилин, починаючи з холодної води без солі. Злийте воду і приправте краплею оливкової олії.
На сковороді розігрійте трохи олії і обсмажте нарізану раніше краснокочанную капусту. Додайте сіль і перець, потім вимкніть вогонь. Окремо розтопіть сир Азіаго з невеликою кількістю молока, енергійно помішуючи віночком або використовуючи іммерсійний міксер. Помістіть фіолетовий рис в миску, приправити маслом і щіпкою солі. Додайте фондю Азіаго і червону капусту зверху, а також трохи волоських горіхів.
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