Рулет, від якого ви не погладшаєте

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

РУЛЕТ З МАКОМ

Інгрідієнти

готове дріжджове тісто - 500-700 гр ⠀

мак - 250 гр, ⠀

борошно - 1 ст.л. ⠀

ванільний десерт Nemoloko - 100-150 мл ⠀

цукрова пудра - 100 гр, ⠀

вівсяне лайт Nemoloko 0,5% - 1 ст.л. ⠀ ⠀

Приготування

Змішати в мисці ванільний десерт, мак і борошно. Залишити набухати протягом 10-15 хвилин. Розкачати дріжджове тісто (товщина 0,3-0,5 см). Нарізати тісто для рулетів і викласти начинку так, щоб можна було скрутити рулет, і з нього не вилізла начинка. Акуратно скласти тісто в рулет, зліпити краї з усіх боків. ⠀

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Випікати рулет в духовці при 180 градусах протягом 30 хвилин. Для готового рулету зробити глазур: змішати цукрову пудру з немолоком і полити зверху готовий остиглий рулет. Також зверху можна посипати рулет маком. ⠀

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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