Дієтолог розвінчав міф щодо шкідливості холестерину

Холестерин, що входить до складу клітинних мембран жирів, вкрай необхідний нашому організму для нормального функціонування і зростання.

Про це в своєму блозі написав лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

За словами дієтолога, так вже влаштовані наші поведінкові механізми, що ми схильні до усіляких модних тенденцій, особливо в молодості. Заради моди часто витрачаємо час, сили, гроші, готові багато чим пожертвувати, не вникаючи в суть процесів, що відбуваються.

"На цьому завжди хтось заробить, як, наприклад, на знежирених продуктах. Зрозуміло, що при переїданні може набиратися зайва вага. Але за даними статистики, в США, Європі не стало менше повних людей навіть при розвиненому виробництві знежирених продуктів", - підкреслив лікар, зазначивши, що жир у вигляді холестерину входить до складу клітинних мембран. Без нього не може сформуватися нова клітина при поділі, тобто не може рости молодий організм, що особливо важливо для дітей.

"Наш організм не може без жирів синтезувати гормони надниркових і статевих залоз. Слід зазначити, що якщо буде мало холестерину, жиру, то ні буде з чого в достатній кількості синтезувати статеві гормони. А як же тоді продовження роду? Адже статеві гормони тестостерон, естрогени - це і є в певномк сенсі видозмінений холестерин", - заявив Антонюк.

За словами дієтолога, у надниркових залозах з холестерину синтезується гормон кортизол – регулятор артеріального тиску. Окрім того, холестерин входить до складу жовчі – без неї неможливе травлення в нашому кишківнику.

"Вам потрібні "міцні нерви" - значить, потрібен холестерин; він, як міцна арматура, пронизує оболонки мембрани нервових клітин. Більше половини складу оболонки нервової клітини складається з холестерину, тоді вона міцна. Ви хочете здорових і розумних дітей і онуків? Тоді пам'ятайте, що мозок людини складається на 60% з жирів, і вже з перинатального періоду необхідно забезпечити повноцінне надходження жирів. Вас турбує стан вашої шкіри і волосся? Для цього потрібні вітаміни А, Д, Е, але вони можуть засвоюватися, тільки розчинившись в жирах", - зазначив дієтолог, заявивши при цьому, що без нормальної жирового прошарку ми, як будинок без теплоізоляції - взимку холодно, влітку спекотно.

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