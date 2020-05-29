Розкрито секрети меню англійської королеви

Особливий вид креветок і ніякого часнику –– ось деякі з кулінарних пристрастей англійської королеви, про які розповів журналістам Даррен Макгреді, який служив у неї особистим кухарем.

Як розповів відомий кулінар, креветок ловлять в графстві Ланкашир, з ними Єлизаветі II подають бутерброди. "Це маленькі коричневі креветки, які маринують в секретному гострому маслі", - розповів Макгреді виданню Daily Mail

Він також зазначив, що королева не переносить смаку часнику, тому його ніколи не використовують в стравах, які для неї готують.

Всі рослинні продукти, які подаються на королівський стіл, вирощуються в маєтках монаршої сім'ї в шотландській резиденції Балморал.

Єлизавета II Getty

Як зазначається, незважаючи на вишуканий смак королеви, вона не відмовляється і від традиційної англійської страви фіш-енд-чіпс, що складається зі смаженої картоплі і риби та вважається шкідливою.

За інформацією видання, улюблена страва королеви – шоколадний бісквітний торт.

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