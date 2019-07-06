Розкрито секрет приготування кращого смаженого рису по-китайськи

Не секрет, що для багатьох приготування справжнього, смачного і розсипчастого смаженого рису є проблемою. Правильне приготування цієї страви вимагає особливої концентрації уваги.

Кухарі-фахівці в області китайської кухні Фуксія Данлоп і власник A Wong and Kym's Ендрю Вонг розповіли секрети приготування смачного смаженого рису по-китайськи, передає The Guardian.

На думку Вонга, найчастіше проблеми з приготуванням рису пов'язані з поганої якості воком, що не дозволяє йому утримувати оптимально високу для приготування цієї страви температуру.

Іншою проблемою може бути неправильна заготівля рису – крупу краще підготувати за день до приготування страви. Її потрібно промити, охолодити і покласти в пластиковий контейнер в холодильник.

Ні в якому разі не можна перемішувати тільки що приготовлений гарячий рис, інакше він зіпсується і перетвориться в кашу. Для запобігання злипання рису китайські кухарі часто додають до жасмину довгозерний рис. Сам Вонг воліє також додавати кілька ложок рослинного масла в воду, де буде готуватися рис, щоб забезпечити роздільність зерен.

Під час смаження рису потрібно повністю зосередитися на процесі – відволікатися від готування і залишати рис для інших справ не рекомендується.

Як стверджує письменниця і фахівець з китайської кухні Фуксія Данлоп, в першу чергу потрібно звернути увагу на антипригарне покриття вока: сковороду потрібно ретельно розігріти, додаючи 1 або 2 столові ложки олії, розмішуючи її по всьому периметру поверхні. Прогріваючи вок, потрібно злити гарячу олію і замінити її на нову, і тільки потім починати готувати рис. Втім, даний приклад актуальний тільки в тих випадках, якщо ваш вок не володіє антипригарним покриттям.

Данлоп солідарна з Вонгом в питанні заготовки та охолодження рису заздалегідь. Крупа, як запевняє кухар, повинна бути вологою, але не пухкою або заболоченою .. Підсмажувати рис потрібно на невеликій кількості олії допоки, доки зерна не відокремляться і рис не стане гарячим. Сигнал про готовність рису – ляскаючі і шиплячі звуки по краях каструлі. Не варто смажити рис величезною порцією, в такому випадку ймовірно перетворення крупи в однорідну масу.

Приправити рис вона радить легким соєвим соусом, в кінці додавши в страву жменю зелені. Також за бажанням можна додати 1-2 ложки китайського кунжуту.

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