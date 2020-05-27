Розкрито секрет приготування ідеальної риби

FoodOboz 13:00, 27.05.2020

Популярний шеф-кухар з Малайзії Тайсон Джі розкрив користувачам Instagram секретний спосіб приготування риби в домашніх умовах, який миттєво став надпопулярним.

Перш, ніж почати процес приготування, кулінар розповів, як правильно вибрати рибу.

Він радить, в першу чергу, звернути увагу на очі – вони повинні бути великі і ясні, зябра мати яскраво-червоний колір, а запах повинен бути свіжим і приємним, пише видання cursoinfo.co.il.

Сам шеф-кухар використовував океанського луціана, але цілком підійде окунь, тріска, лосось або лящ.

Для приготування потрібно 200 грамів філе риби, сіль і рослинне і вершкове масло.

Після того, як продукти підготовлені, риба шкірою вниз укладається на сковорідку і обсмажується на повільному вогні до появи золотистої скоринки. Потім її потрібно перевернути і додати шматочок вершкового масла, чекаючи, поки риба буде повністю прожарена.

Потім необхідно нашаткувати селеру на дрібні кубики і обсмажити в маслі на маленькій сковороді. Готова риба викладається на блюдо і прикрашається шматочками селери, базиліком, маринованою зеленою цибулею, смаженою цибулею-шалот і листям селери.

Ось відео процесу приготування, яке Тайсон Джі виклав в соціальну мережу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійська ікона кулінарії Меггі Беер розповіла, що використання апельсинової цедри надає звичайної яєчні королівський смак.

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