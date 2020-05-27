Розкрито секрет приготування ідеальної риби
Популярний шеф-кухар з Малайзії Тайсон Джі розкрив користувачам Instagram секретний спосіб приготування риби в домашніх умовах, який миттєво став надпопулярним.
Перш, ніж почати процес приготування, кулінар розповів, як правильно вибрати рибу.
Він радить, в першу чергу, звернути увагу на очі – вони повинні бути великі і ясні, зябра мати яскраво-червоний колір, а запах повинен бути свіжим і приємним, пише видання cursoinfo.co.il.
Сам шеф-кухар використовував океанського луціана, але цілком підійде окунь, тріска, лосось або лящ.
Для приготування потрібно 200 грамів філе риби, сіль і рослинне і вершкове масло.
Після того, як продукти підготовлені, риба шкірою вниз укладається на сковорідку і обсмажується на повільному вогні до появи золотистої скоринки. Потім її потрібно перевернути і додати шматочок вершкового масла, чекаючи, поки риба буде повністю прожарена.
Потім необхідно нашаткувати селеру на дрібні кубики і обсмажити в маслі на маленькій сковороді. Готова риба викладається на блюдо і прикрашається шматочками селери, базиліком, маринованою зеленою цибулею, смаженою цибулею-шалот і листям селери.
Ось відео процесу приготування, яке Тайсон Джі виклав в соціальну мережу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійська ікона кулінарії Меггі Беер розповіла, що використання апельсинової цедри надає звичайної яєчні королівський смак.