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Розкрито найменш шкідливі страви в McDonald's

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McDonald's це явно не перше місце, куди всі йдуть, щоб скинути пару зайвих кілограмів або почати вести здоровий спосіб життя. Тим не менше, є кілька варіантів в яких міститься небагато калорій. У це складно повірити, але це дійсно так.

1.Північно-західний салат зі смаженою куркою

Дієтологи поставили на перше місце саме його оскільки завдяки високому вмісту білка він має різноманітну поживну цінність. Всього в салаті міститься 350 калорій, 37 грамів білка і 11 грамів жиру. Для порівняння: рекомендована добова норма споживання калорій для жінки становить 2000 калорій в день, тоді як рекомендована сума для чоловіка становить 2500. Салати у багатьох асоціюються зі здоровим харчуванням, але варто враховувати, чи входять до складу смажені продукти, приправи або сир, так як це може змінити поживну цінність страви (читайте рецепт салату з куркою)

2. McMuffin з яєчним білком

Цей варіант доступний тільки в меню сніданків McDonald's і є менш калорійним. Він містить 380 калорій, 6 грамів жиру і 36 грамів білка. Такий бутерброд на сніданок найкращий варіант через його яєчний білок і нежирний канадський бекон.

3. Класичний сендвіч з куркою-гриль

Такий сендвіч врятує вас від калорій, тому що в ньому мало жиру. Смажений курячий сендвіч містить 380 калорій. У ньому також 36 грамів білка і всього 7 грамів жиру. Його можна зробити ще корисніше, додавши салат або овочі. (читайте рецепт сендвіч для дітей )

4. Happy Meal

Ідеальний не тільки для дітей, а й для дорослих. Замовте чізбургер, картоплю фрі для дітей і шматочки яблук, це і є добре збалансоване харчування. Адже порція складається з фруктів, білка, зернових і крохмалю. Для альтернативного варіанту, замініть чізбургер курячими наггетсами - чотири з яких містять 180 калорій і 10 грамів білка.

5. Гамбургер

Класичний гамбургер - одне з найзнаменитіших страв McDonald's. Він містить 250 калорій, 13 грамів білка і 8 грамів жиру в цілому. Можна замовляти разом з маленькою порцією картоплі фрі і салатом.

Розкрито найменш шкідливі страви в McDonald's

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