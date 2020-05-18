Робимо звичайну страву шедевром: рецепт рожевих млинців

Олена Коваленко FoodOboz 08:00, 18.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

РОЖЕВІ МЛИНЦІ

Інгрідієнти

  • газована вода - 750 мл, ⠀

  • борошно - 300 гр, ⠀

  • соняшникова олія - 80 мл, ⠀

  • буряк - 1 шт, ⠀

  • соковижималка - 1 шт, ⠀

  • агрусове варення - за смаком, ⠀

  • сіль - 1 ч. л, ⠀

  • цукор - 3 ч. л. ⠀

Приготування

У миску вливаємо газовану воду, додаємо борошно, соняшникову олію, сіль і цукор за смаком. Все перемішуємо.

За допомогою соковижималки вичавлюємо сік з одного буряка і додаємо його у тісто. Смажимо млинці на невеликому вогні з крапелькою рослинної олії. Подаємо млинці з варенням з агрусу.

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Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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