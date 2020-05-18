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Робимо звичайну страву шедевром: рецепт рожевих млинців

3.2т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

Робимо звичайну страву шедевром: рецепт рожевих млинців

РОЖЕВІ МЛИНЦІ

Інгрідієнти

  • газована вода - 750 мл, ⠀

  • борошно - 300 гр, ⠀

  • соняшникова олія - 80 мл, ⠀

  • буряк - 1 шт, ⠀

  • соковижималка - 1 шт, ⠀

  • агрусове варення - за смаком, ⠀

  • сіль - 1 ч. л, ⠀

  • цукор - 3 ч. л. ⠀

Приготування

У миску вливаємо газовану воду, додаємо борошно, соняшникову олію, сіль і цукор за смаком. Все перемішуємо.

За допомогою соковижималки вичавлюємо сік з одного буряка і додаємо його у тісто. Смажимо млинці на невеликому вогні з крапелькою рослинної олії. Подаємо млинці з варенням з агрусу.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

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Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт блогер харчування
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