Робимо звичайну страву шедевром: рецепт рожевих млинців

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

РОЖЕВІ МЛИНЦІ

Інгрідієнти

газована вода - 750 мл, ⠀

борошно - 300 гр, ⠀

соняшникова олія - 80 мл, ⠀

буряк - 1 шт, ⠀

соковижималка - 1 шт, ⠀

агрусове варення - за смаком, ⠀

сіль - 1 ч. л, ⠀

цукор - 3 ч. л. ⠀

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Приготування

У миску вливаємо газовану воду, додаємо борошно, соняшникову олію, сіль і цукор за смаком. Все перемішуємо.

За допомогою соковижималки вичавлюємо сік з одного буряка і додаємо його у тісто. Смажимо млинці на невеликому вогні з крапелькою рослинної олії. Подаємо млинці з варенням з агрусу.

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