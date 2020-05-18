Робимо звичайну страву шедевром: рецепт рожевих млинців

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Своїм фірмовим рецептом в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.
РОЖЕВІ МЛИНЦІ
Інгрідієнти
газована вода - 750 мл, ⠀
борошно - 300 гр, ⠀
соняшникова олія - 80 мл, ⠀
буряк - 1 шт, ⠀
соковижималка - 1 шт, ⠀
агрусове варення - за смаком, ⠀
сіль - 1 ч. л, ⠀
цукор - 3 ч. л. ⠀
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Приготування
У миску вливаємо газовану воду, додаємо борошно, соняшникову олію, сіль і цукор за смаком. Все перемішуємо.
За допомогою соковижималки вичавлюємо сік з одного буряка і додаємо його у тісто. Смажимо млинці на невеликому вогні з крапелькою рослинної олії. Подаємо млинці з варенням з агрусу.
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