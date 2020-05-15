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Робимо корисе смачним: суп, який вам точно сподобається

8.1т
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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Наталя Мальцева.

Робимо корисе смачним: суп, який вам точно сподобається

СУП З КУКУРУДЗОЮ ТА ОВОЧАМИ

Інгрідієнти

  • кукурудза (можна консервована) – 200 г,

  • картопля велика – 3 шт,

  • морква – 2 шт,

  • цибуля ріпчаста – 1 шт,

  • болгарський перець – 1 шт,

  • капуста білокачанна – 400 г,

  • перець горошком - за смаком,

  • лавровий лист - 1 шт,

  • сіль за смаком,

  • зелень - за смаком,

  • вода – 2,5 л.

Приготування

Наливаємо в каструлю воду і доводимо до кипіння. Очищаємо картоплю, нарізаємо її невеликими кубиками і відправляємо в киплячу воду. Поки картопля вариться, чистимо моркву і цибулю. Ріжемо моркву тонкими кружечками, а цибулю - дрібними кубиками.

Через 15 хвилин додаємо моркву і цибулю в суп. Варимо ще 10 хвилин. Капусту і болгарський перець ріжемо тонкою соломкою і додаємо в суп разом з кукурудзою, лавровим листом і перцем горошком. Варимо суп, поки капуста не стане м'якою. Солимо до смаку і додаємо дрібно посічену зелень.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти дієтолог
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