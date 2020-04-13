Рисова локшина з креветками: суперстрава!

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

За традицією рецепт коментує дієтолог.

РИСОВА ЛОКШИНА З КРЕВЕТКАМИ

Складові:

рисова локшина - 180 гр;

суха приправа хондаші - 4 гр;

білий кунжут - 3 гр;

масло кунжутне - 30 гр;

соєвий соус - 40 гр;

тигрові креветки - 7 шт;

часник - 1 зубчик;

цибуля ріпчаста - 40 гр;

морква - 30 гр;

перець болгарський - 100 гр;

шпинат свіжий - 40 гр;

олія соняшникова - 30 гр;

перець чорний мелений - за смаком

вода -1,5 літра

Приготування:

У сотейник або каструлю наливаємо воду і ставимо на плиту. Тльки-но вода закипить, відправляємо в каструлю рисову локшину, яку варимо близько 5 хвилин або стільки часу, скільки зазначено на упаковці. Через зазначений час промиваємо вміст каструлі холодною водою.

Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями. Моркву чистимо і нарізаємо тонкою соломкою. Точно так само нарізаємо болгарський перець. Чистимо креветки.

Ставимо на плиту сковороду, наливаємо в неї рослинну олію і на середньому вогні обсмажуємо усі підготовлені овочі.

Через 5-6 хвилин додаємо до овочів креветки. Все перемішуємо і смажимо ще близько 5 хвилин. Часник пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо ножем і додаємо в сковорідку до креветок. Все перемішуємо, тушкуємо ще близько хвилини, після чого викладаємо в сковороду відварену рисову локшину.

Додаємо суху приправу хондаші, соєвий соус, свіжий шпинат і кілька столових ложок води. Все перемішуємо, збільшуємо вогонь і тушкуємо нашу страву на сильному вогні близько 3-4 хвилин.

Тепер додаємо насіння кунжуту, кунжутну олію і чорний мелений перець за смаком. Знову все перемішуємо і прибираємо страву з вогню. Даємо локшині настоятися під кришкою близько 10 хвилин, після чого подаємо нашу страву до столу. Смачного!

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"Олію для приготування рекомендую використовувати оливкову. Наявність в рецепті кунжуту, болгарського перцю і шпинату робить страву унікальною і наповнює кальцієм. Креветки – джерело білка і цинку. Цинк – важливий елемент для формування імунної системи, що дуже важливо в період карантину. Добова норма цинку для чоловіків становить 11 мг, для жінок - 8 мг на день. у 100 гр креветок 2,2 мг цинку. Перець підвищує захисні сили організму".

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