Рідні чи привізні: які фрукти та овочі купувати

Між овочами та фруктами, які ростуть у наших широтах і тими, які привезені з інших країн, є суттєва відмінність.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла консультант-дієтологиня Олена Юдіна.

"По-перше, овочі і фрукти, які не ростуть в наших широтах, як мінімум, обробляються хімікатами, щоб вони пережили дорогу. По-друге, не рідні продукти, як правило, більш схильні викликати алергічні реакції.

Ще один важливий момент: привізні овочі і фрукти, як правило, зривають зеленими і вони достигають вже в дорозі. І банани, і авокадо просто не можуть зривати стиглими, в цьому випадку вони просто не доїдуть до нас.

Але не можна сказати, що це якимось чином впливає на кількість поживних речовин в плодах. Науково доведено, що у фруктах, які були зірвані зеленими і достигали в ящику і у тих, які були зірвані в стиглому вигляді, вітаміни, фруктовий цукор і мінерали містяться в однаковій кількості. Але смак у цих фруктів може дещо відрізнятися.

Іншими словами, яблуко, яке достигало на дереві і яблуко, що достигало в ящику, будуть абсолютно однаковими за хімічним складом, але різними на смак.

Як правило, фрукти, які достигають в дорозі, трохи кисліші, за ті, які достигають в природних умовах. Якщо у людини проблеми з кислотністю, на це потрібно звернути особливу увагу.

До того ж, потрібно розуміти, що плоди могли обробити, щоб вони перенесли дорогу і якомога довше не псувалися на складах.

Ще один важливий момент: будь-які фрукти потрібно мити, навіть банани і апельсини. Багато хто вважають, що якщо фрукт буде почищений, то мити його не обов'язково. Це не так. Ми беремо банан руками, а це значить, що всі хімічні реагенти залишаються на руках. Тому миємо обов'язково.

Що стосується алергічної реакції, то безумовно привезені фрукти і овочі частіше виступають алергенами, але не варто забувати, що у кожного своя індивідуальна реакція. Багато хто може просто не здогадуватися, що їх погане самопочуття або реакція на шкірі - це саме алергія на той чи інший фрукт.

У супермаркетах часто продають овочі в двох варіантах: вітчизняні, але брудні і в землі, і імпортні – чисті, в пакетах. Обираючи продукт, пам'ятайте, що вимиті овочі не зберігаються довго. Якщо їх вимили, упакували, довезли до магазину, і вони тривалий час лежать на прилавку, значить їх обробили хімікатами".

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