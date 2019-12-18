Рецепти дивовижних шарових салатів на Новий рік 2020

Новорічний стіл важко собі уявити без апетитних салатів і закусок.

FoodOboz пропонує рецепти трьох дуже смачних салатів, які ідеально доповнять святкове меню.

Салат з чорносливом "Береза"

Дуже красивий і апетитний м'ясний салат зі свіжими огірками і чорносливом прикрасить будь-який стіл. А його особливий смак сподобається будь-якому гурману. Як приготувати таку урочисту страву, читайте в нашому рецепті з відео за цим посиланням.

Салат з чорносливом "Береза"

Мімоза з тунцем

Оригінальний варіант "Мімози" з тунцем і ягодами журавлини набагато смачніше класичного. Гості та близькі оцінять обов'язково! Рецепт цього надзвичайно смачного рибного шарового салату доступний тут.

Мімоза з тунцем

Шаровий салат з куркою

Дуже красивий і ситний салатик, який можна готувати порційно або подавати на широкій тарілці. Курка ідеально поєднується з овочами, а зелень відтіняє смак інших інгредієнтів. Крім того, ця страва не відніме багато часу, півгодини – і готово. Рецепт доступний за посиланням: Салат з куркою.

Салат з куркою

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