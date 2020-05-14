Рецепт з дитинства заграв новими фарбами: як перетворити звичайну кашу на шедевр

Олена Коваленко FoodOboz 08:00, 14.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності під час карантину.

Своїм фірмовим рецептом в соцмережі Facеbook поділилася дієтолог Олена Юдіна.

ШОКОЛАДНА МАННА КАША

Інгрідієнти

  • молоко - 200 мл,

  • крупа манна семоліна або цільнозернова - 15 гр,

  • сіль - дрібка,

  • шоколад не менше 80% - 10 гр,

  • банан (ягоди) - 100 гр,

  • горіхи або насіння - 10 гр.

Приготування

Молоко довести до кипіння. Поступово висипаємо манну крупу, постійно помішуючи. Солимо. Даємо закипіти і зменшуємо вогонь до мінімуму на 5 хвилин. Шоколад кладемо в кашу і перемішуємо до однорідної консистенції (а можна і не до однорідної). Викладаємо банан, ягоди та горіхи.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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