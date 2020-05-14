Рецепт з дитинства заграв новими фарбами: як перетворити звичайну кашу на шедевр

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності під час карантину.

Своїм фірмовим рецептом в соцмережі Facеbook поділилася дієтолог Олена Юдіна.

ШОКОЛАДНА МАННА КАША

Інгрідієнти

молоко - 200 мл,

крупа манна семоліна або цільнозернова - 15 гр,

сіль - дрібка,

шоколад не менше 80% - 10 гр,

банан (ягоди) - 100 гр,

горіхи або насіння - 10 гр.

Приготування

Молоко довести до кипіння. Поступово висипаємо манну крупу, постійно помішуючи. Солимо. Даємо закипіти і зменшуємо вогонь до мінімуму на 5 хвилин. Шоколад кладемо в кашу і перемішуємо до однорідної консистенції (а можна і не до однорідної). Викладаємо банан, ягоди та горіхи.

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