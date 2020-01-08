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Рецепт, як приготувати найсмачніший сніданок за 5 хвилин

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Завжди є спосіб приготувати смачний поживний сніданок без витрачання великої кількості продуктів, часу і зусиль.

FoodOboz пропонує рецепт п'ятихвилинного омлету в чашці.

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Рецепт простого, але дуже смачного десерту на свято і кожен день

Відзначається, що для такої страви потрібно всього трохи курячого м'яса, молочних продуктів, овочів, спецій і пару яєць.

Всі складові потрібно подрібнити і утрамбувати в кружку в певному порядку, після чого пару хвилин готувати в мікрохвильовці, - разом, потрібно всього п'ять хвилин для приготування корисного і ситного сніданку.

Дивіться повний список, пропорції інгредієнтів і покроковий рецепт омлету в чашці на сніданок за цим посиланням.

Рецепт, як приготувати найсмачніший сніданок за 5 хвилин

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дієтичного сніданку з млинців за 15 хвилин.

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