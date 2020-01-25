Рецепт вишуканого салату на свято

Незалежно від пори року і приводу для святкування для вдалого застілля завжди необхідні цікаві салати.

UAportal пропонує рецепт простого, але дуже смачного салату з сухариками і грибами.

Відзначається, що в умовах відсутності свіжих овочів і зелені можна використовувати консервовані гриби і доповнити їх м'ясом, яйцями, спеціями, соусом.

Таке блюдо виходить дуже ніжним, вишуканим, ситним і одночасно з тим легким, при цьому, на його приготування потрібно виділити всього близько півгодини часу, через що воно не відволіче від підготовки свята.

Дивіться правильні пропорції продуктів і покроковий рецепт салату з грибами і сухариками за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше UAportal публікував рецепт чудового теплого салату з телятиною і овочами по-китайськи.

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