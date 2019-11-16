Рецепт вишуканого і ніжного салату з гарбуза

Хоча з наближенням зими трапези стають все більш ситними та поживними, в них завжди має залишатися місце для салатів.

FoodOboz пропонує рецепт відмінного салату з гарбуза і Фети.

Відзначається, що це блюдо одночасно ситне і ніжне, кисле і солодке, до того ж, одним своїм зовнішнім виглядом вносить яскраві нотки за обіднім столом і радує око.

Новини Рецепт напрочуд смачної страви з гарбузом і буряком

Хоча для приготування гарбузового салату з сиром потрібно всього близько 15-ти хвилин, щоб він вийшов дійсно смачним, краще слідувати інструкціям.

Дивіться правильні пропорції продуктів і покроковий рецепт салату з гарбузом і фетою за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового грузинського салату, - впевнені, він теж може Вас зацікавити.

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