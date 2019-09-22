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Рецепт вишукано смачного салату з куркою

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З неминучим похолоданням в сімейному меню все більше звичайних овочевих салатів змінюється на більш ситні теплі салати.

FoodOboz пропонує спробувати рецепт салату з куркою і болгарським перцем.

Відзначається, що до складу входить капуста, солодкий перець, кабачок, багато зелені і корисних вітамінних інгредієнтів.

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Крім іншого, використовується також куряче м'ясо, гриби, кунжут, насіння льону, - за рахунок них блюдо виходить більш ситним і смачним, містить більше білка і корисних жирів, гостро необхідних організму напередодні зими.

Апетитний, соковитий теплий салат підійде як на звичайний прийом їжі, так і для святкового столу.

Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт теплого салату з куркою і перцем за цим посиланням.

Рецепт вишукано смачного салату з куркою

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного салату з капусти з сухариками.

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