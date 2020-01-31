Рецепт унікального салату, який обожнюють мільйони

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких вишуканою стравою, неодмінно зверніть увагу на оригінальний салат "Королівський".

Не секрет, що салат "Королівський" з печінкою є унікальною і справді нетривіальною стравою, яка поєднує в собі кілька компонентів і припаде до смаку навіть гурманам.

Для приготування салату вам потрібно заздалегідь підготувати такі інгредієнти, як свиняча печінка, крабові палички, сир і консервована кукурудзу. В якості заправки можна використовувати майонез.

Вам вдасться приготувати смачний і красивий салат, який неодмінно стане окрасою вашого святкового столу.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування салату "Королівський" за наступним посиланням.

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