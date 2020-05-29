Рецепт: тушкований молодий горошок

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Сьогодні пропонуємо рецепт тушкованого молодого горошку.

Це весняна страва також може бути основою чудового омлету або служити гарніром до нших страв з м'яса або риби. Але тушкований горошок також подають на підсмаженому хлібі. Стручковий молодий горошок готують різними способами. Найвідомішим є рецепт тушкованого зі свіжими помідорами чері.

Складові

для 4 осіб:800 г стручкового гороху400 г очищених помідорівПівсклянки білого вина1 зубчик часникуЛистя свіжого базиліка за смакомОливкова олія першого віджимуСолити за смаком.Перець по мірі необхідності.

Приготування

Промийте горошок під струменем води.

У велику сковороду покладіть трохи оливкового масла і обсмажте очищений зубчик часнику. Видаліть часник (щоб він не підгорів під час приготування овочів).

Додайте в сковороду горошок, приправте сіллю і перцем і тушкуйте 15-20 хвилин на середньому вогні.

Додайте біле вино і помідори. Залиште гаситися ще 10-15 хвилин на середньому вогні. При необхідності додайте перець і сіль за смаком, вимкніть вогонь.

Перед подачею прикрасьте свіжим листям базиліка.

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