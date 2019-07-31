Рецепт цікавого салату зі східної кухні, який вас приємно здивує

Якщо ви хочете порадувати свою сім'ю несподіваною стравою, обов'язково зверніть увагу на неймовірний салат Табуле.

Табуле є стравою східної кухні, батьківщиною якої вважають Ліван і Сирію. Головні інгредієнти салату – булгур і дрібно посічена зелень петрушки. Табуле має специфічний смак і приголомшливий аромат.

Особливу увагу страві потрібно приділити тим, хто стежить за своїм здоров'ям і вагою – Табуле вважається низькокалорійним салатом, який по-справжньому прикрасить ваш святковий стіл.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування салату Табуле за наступним посиланням.

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