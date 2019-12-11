Рецепт святкового м'ясного салату з горішками за 15 хвилин

Щоб приготувати відмінний салат з горішками для святкового столу, знадобиться всього 15 хвилин і невигадливий набір продуктів.

Проте, салат, про який ми хочемо розповісти, виходить неймовірно смачним завдяки копченій курці і арахісу.

Також в ньому є овочі і зелень, а заправкою може бути як майонез, так і йогурт або сметана на ваш смак.

Новини Рецепт казково смачного салату на Новий рік 2020

Про всі інгредієнти цієї неймовірної святкової страви і покроковий рецепт читайте за посиланням: Салат з арахісом.

Салат з арахісом

Раніше FoodOboz публікував рецепт найсмачнішого салату з крабовими паличками.

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