Рецепт святкового м'ясного салату з горішками за 15 хвилин

Щоб приготувати відмінний салат з горішками для святкового столу, знадобиться всього 15 хвилин і невигадливий набір продуктів.
Проте, салат, про який ми хочемо розповісти, виходить неймовірно смачним завдяки копченій курці і арахісу.
Також в ньому є овочі і зелень, а заправкою може бути як майонез, так і йогурт або сметана на ваш смак.
Про всі інгредієнти цієї неймовірної святкової страви і покроковий рецепт читайте за посиланням: Салат з арахісом.
Салат з арахісом
Раніше FoodOboz публікував рецепт найсмачнішого салату з крабовими паличками.
Читайте також:
Чудова печена картопля, рецепт з секретом.
Як здивувати гостей: рецепти кращих новорічних салатів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!