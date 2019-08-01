Рецепт страви з кавуном, який здивує та захопить

Якщо ви зібралися здивувати своїх близьких особливою та оригінальною стравою, то рецепт смаженої птиці з кавуном – ідеальний варіант.

Smak Obozrevatel знайшов простий рецепт апетитної смаженої з кавуном курочки, яку обов'язково потрібно скуштувати!

У кулінарії ніколи не потрібно боятися експериментувати, адже нові поєднання гарантують зовсім інше сприйняття звичних продуктів.

Таке ситне і корисне блюдо буде мати незвичайний вид і обов'язково вразить усіх унікальністю і неповторністю.

Курку перед приготуванням слід замаринувати в особливому соусі.

Про те, як саме приготувати цю надзвичайну страву, читайте за наступним посиланням: Смажена курка з кавуном.

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