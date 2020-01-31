Рецепт страви з фаршу, в яку неможливо не закохатися

Зовсім не обов'язково прикладати багато зусиль або йти в ресторан щоб спробувати смачне італійське кальцоне.

FoodOboz пропонує рецепт, як легко приготувати цей італійський пиріг з фаршем вдома.

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Для цього не потрібні якісь вишукані або дорогі продукти, - стане в нагоді лише борошно, спеції, дріжджі, соус, м'ясний фарш, цибуля, часник, моцарелла, помідори, оливкова олія і спеції.

За смаком готова страва буде схоже на піцу, при цьому, сумарно знадобиться близько півтори години.

Дивіться пропорції інгредієнтів і покроковий рецепт кальцоне з фаршем з секретами приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт і іншої італійської страви, - тушкованої телятини.

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