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Рецепт страви з баклажанами, яку неодмінно всім потрібно скуштувати

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Популярний в Азербайджані та Грузіїї дуже густий суп Чихиртма готується із різних інгредієнтів, але завжди виходить дуже смачним.

У страві обов'язково присутні яйця, а його варіація з овочами – просто кулінарна бомба!

Сьогодні ми пропонуємо приготувати відмінний літній варіант цього супу, використовуючи сезонні овочі, серед яких головним буде баклажан.

Секретом рецепта є те, що перед початком приготування супу баклажани потрібно добре посолити і залишити в глибокій мисці на 30-40 хвилин, щоб вони дали сік. Через відведений час зайву рідину треба злити і промити баклажани проточною водою.

Про те, як саме приготувати цю неймовірну страву читайте за наступним посиланням: Чихиртма з баклажанами.

Чихиртма з баклажанами

Чихиртма з баклажанами

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