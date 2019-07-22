Рецепт справжньої абхазької аджики

Пастоподібну гостро-пряну приправу з перцю і часнику в грузинській Абхазії називають "апирпил-джика", а також "аджиктцаца" що означає "сіль з перетертими перцями".

У абхазької аджики дуже цікава історія, існує легенда, що господарі отар овець, відправляючи своїх тварин на пасовища, давали чабанам сіль для підживлення отварин. А щоб чабани не з'їдали недешеву тоді сіль самі, її змішували з пекучим перцем.

Але чабани стали додавати в перцеву сіль часник, горіхи та спеції, і таким чином винайшли легендарний соус.

Для класичної абхазької аджики знадобиться небагато інгредієнтів: червоний гіркий перець, суха кінза, волоські горіхи (за бажанням), часник, хмелі-сунелі і сіль крупного помолу.

Зберігається така аджика в сирому вигляді і не потребує стерилізації.

Детальний покроковий рецепт справжньої аджики шукайте за цим посиланням.

Важлива інформація: в абхазькій аджиці немає помідорів, болгарського перцю, оцту, цукру, олії, яблук та моркви.

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