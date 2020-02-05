Рецепт смачної вірменської страви з капустою

Завжди корисно урізноманітнити сімейний раціон смачними, поживними і бюджетними стравами з капусти.

FoodOboz пропонує рецепт вірменського супу танапур.

Новини Рецепт поживної турецької страви на сніданок

Зауважимо, що вірменська кухня може вразити будь-кого безліччю неймовірно смачних страв, які можна досить швидко приготувати з дешевих доступних продуктів.

Танапур традиційно готується на основі полби, яловичини і капусти, також в нього додають інші овочі, приправи, соус і спеції.

Приготування не вимагає особливих зусиль, але сумарно на нього необхідно близько півтори години.

Дивіться правильні пропорції інгредієнтів і покроковий рецепт приготування танапура з фото кожного етапу процесу за цим посиланням.

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