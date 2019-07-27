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Рецепт смачної ватрушки, якою треба неодмінно почастувати гостей

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Абсолютно дивовижним та неймовірним пирогом є королівська ватрушка з дивовижною сирною начинкою і смачним тестом.

Для приготування такої ватрушки спочатку потрібно з крихти борошна, масла і какао зробити оригінальне тісто. Цей процес не займе багато часу.

Рецепт смачної ватрушки, якою треба неодмінно почастувати гостей

Після цього потрібно перейти до готування солодкої начинки, в основі якої обов'язково повинен бути сир.

Далі слід помістити три шари ватрушки в форму і відправити у духовку.

Приготування ватрушки займе трохи більше години вашого часу.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з нашим оригінальним рецептом приготування королівської ватрушки за наступним посиланням.

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