Рецепт смачної узбецької страви з капустою

Протягом всієї зими як ніколи вчасно поповнити свій кулінарний арсенал стравами з капусти.

FoodOboz пропонує рецепт такої чудової узбецької страви як катлама.

Новини Рецепт дуже смачної страви з картоплі і фаршу

Відзначається, що в основі приготування цієї страви лежить капуста, борошно і м'ясний фарш, крім того, для смаку потрібно ще всього пару інгредієнтів і спеції.

Так, катлама є чимось середнім між коржем і м'ясним рулетом, не вимагає якихось особливих і дорогих продуктів, її можна легко приготувати за годину і здивувати з її допомогою своїх домашніх і гостей.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування катлами з капустою за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового м'ясного пирога з фото.

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