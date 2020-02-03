Рецепт смачної узбецької страви з капустою

Протягом всієї зими як ніколи вчасно поповнити свій кулінарний арсенал стравами з капусти.
FoodOboz пропонує рецепт такої чудової узбецької страви як катлама.
Відзначається, що в основі приготування цієї страви лежить капуста, борошно і м'ясний фарш, крім того, для смаку потрібно ще всього пару інгредієнтів і спеції.
Так, катлама є чимось середнім між коржем і м'ясним рулетом, не вимагає якихось особливих і дорогих продуктів, її можна легко приготувати за годину і здивувати з її допомогою своїх домашніх і гостей.
Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування катлами з капустою за цим посиланням.
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