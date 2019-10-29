Рецепт смачної страви з цвітної капусти

Ідеальними в осінню пору, корисними і повними вітамінів є страви з цвітної капусти.
FoodOboz пропонує вам рецепт, як приготувати корисні та смачні котлети з цього овоча.
Відзначається, що традиційно кольорова капуста відварюється, печеться або засмажується з яйцем, але можна піти далі і спробувати приготувати котлети з неї.
Для цього потрібно всього півгодини часу і деякі додаткові продукти на зразок яєць, борошна і ряду спецій.
Якщо чітко дотримуватися всіх інструкцій і порад з приготування, то блюдо вийде неймовірно смачним і порадує ваших домочадців і гостей.
Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт котлет з цвітної капусти з фото за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної запіканки з цвітної капусти.
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