Рецепт смачної страви з цвітної капусти

Ідеальними в осінню пору, корисними і повними вітамінів є страви з цвітної капусти.

FoodOboz пропонує вам рецепт, як приготувати корисні та смачні котлети з цього овоча.

Відзначається, що традиційно кольорова капуста відварюється, печеться або засмажується з яйцем, але можна піти далі і спробувати приготувати котлети з неї.

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Для цього потрібно всього півгодини часу і деякі додаткові продукти на зразок яєць, борошна і ряду спецій.

Якщо чітко дотримуватися всіх інструкцій і порад з приготування, то блюдо вийде неймовірно смачним і порадує ваших домочадців і гостей.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт котлет з цвітної капусти з фото за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної запіканки з цвітної капусти.

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