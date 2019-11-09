Рецепт смачної страви з картоплею і баклажанами

Якщо ви хочете приготувати швидкий і смачний обід, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування смачної картоплі з баклажанами в духовці.

Для приготування цієї страви вам потрібна буде картопля, улюблені овочі та гарний настрій. Картопля готується швидко, тому вам не потрібно буде проводити багато часу на кухні.

Дуже легка і неймовірно ситна страва по-справжньому порадує вас і вашу родину

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачної картоплі з баклажанами в духовці за наступним посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати дивовижну печену картоплю.

А також ділилися рецептом неймовірно смачної картоплі в духовці шарами.

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