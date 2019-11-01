Рецепт смачної страви з капусти

Якщо ви хочете урізноманітнити ваше домашнє меню неймовірною і вишуканою стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування запіканки з капусти.

Не секрет, що капусту використовують для приготування величезної безлічі різноманітних страв. Капуста містить велику кількість корисних для організму вітамінів і мікроелементів.

Щоб ваша капуста вийшла дуже смачною, слід не піддавати її термічній обробці, а запекти в духовці. Найкраще приготувати вишукану запіканку з капусти, яка стане справжньою окрасою вашого столу.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачної капустяної запіканки за наступним посиланням.

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