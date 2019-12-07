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Рецепт смачної страви з фаршу на швидку руку

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У холодну пору року щоденні трапези і будь-які застілля дуже доречно доповнювати ситними і смачними стравами з фаршу.

FoodOboz пропонує рецепт приголомшливих кручеників з фаршу.

Відзначається, що крученики є оригінальними маленькими печеними рулетиками, м'ясними тюфтельками, загорнутими в бекон.

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Для формування кручеників потрібно зовсім небагато часу, після чого необхідно всього 20 хвилин за їх приготування в духовці, - при цьому, блюдо таке смачне і незвичайне, що відмінно підійде навіть для святкового столу.

Повний список необхідних продуктів і простий покроковий рецепт приготування кручеників з фаршем дивіться за цим посиланням.

Рецепт смачної страви з фаршу на швидку руку

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував простий рецепт дивовижних французьких м'ясних брізолі з фаршем.

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