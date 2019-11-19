Рецепт смачної страви з буряком

Ідеальним джерелом вітамінів, корисних мікроелементів і клітковини в холодну пору року можуть бути страви з буряка.

FoodOboz пропонує рецепт цікавого вінегрету з оселедцем.

Відзначається, що традиційний вінегрет готується без риби, суто з зеленого горошку і таких овочів як солоні огірки, буряк, морква, картопля. Часто додають ще цибулю і різну зелень.

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Але можна піти і далі, додатково збагативши досить дієтичне овочеве блюдо білком.

Філе оселедця відмінно гармонує за смаком з блюдом, а на приготування салату в цілому потрібно не більше півтори години.

Дивіться покроковий рецепт вінегрету з оселедцем з фото процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт разюче смачної страви з гарбузом і буряком.

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