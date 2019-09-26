Рецепт смачної страви з буряка

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких оригінальною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування карпаччо з буряка.

Приготування дуже смачного карпаччо може зайняти всього 20 хвилин вашого часу, однак для цього слід заздалегідь відварити буряк.

Ми пропонуємо не використовувати сире м'ясо, замінивши його відварним овочем. Така страва буде корисною для організму, бо буряк містить безліч вітамінів і багатий на гемоглобін.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування неймовірно смачного карпаччо з буряка за наступним посиланням.

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