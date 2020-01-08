Рецепт смачної страви на вечерю в свято і кожен день

Одним з класичних і найпопулярніших способів швидко і смачно приготувати приголомшливу вечерю на всю сім'ю є курча табака.

FoodOboz пропонує Вам рецепт цієї грузинської страви.

Новини Рецепт смачної дієтичної страви на сніданок за 15 хвилин

Відзначається, що курча табака готується з відбитої курки шляхом обвалювання м'яса в наборі спецій і його смаженні.

Насправді для приготування цієї страви зовсім не потрібно якихось особливих інгредієнтів або видатних кулінарних здібностей - досить усього лише слідувати нашим простим поетапним інструкціям.

Повний список продуктів і рецепт курчати табака з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням.

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