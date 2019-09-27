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Рецепт смачної шарлотки з яблуками на кефірі

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Одним з найшвидших і простих способів приготування смачного десерту для всієї родини незмінно залишається шарлотка.

FoodOboz пропонує рецепт цього пирога з яблуками на кефірі.

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Відзначається, що класичний варіант шарлотки передбачає лише такі базові інгредієнти як яблука, яйця, цукор і борошно.

Однак, якщо приготувати пиріг на кефірі, тісто виходить ніжнішим і повітряним, покритим дивовижною рум'яною ароматною скоринкою.

Смачний пиріг можна приготувати менш ніж за годину, при цьому, будуть потрібні лише лічені хвилини безпосередніх витрат часу.

Повний список продуктів і детальний рецепт приготування шарлотки з яблуками на кефірі дивіться за цим посиланням.

Рецепт смачної шарлотки з яблуками на кефірі

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного повітряного пирога з капустою.

Якщо у вас немає часу на приготування пирогів, вас може зацікавити рецепт, як приготувати найсмачніші сирники.

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