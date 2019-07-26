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Рецепт смачної окрошки, яка всіх здивує

7.8т Читати матеріал російською

Популярною літньою стравою є окрошка, яка відмінно втамовує спрагу в спекотні дні.

У багатьох сім'ях дуже люблять окрошку, а господині часто користуються єдиним улюбленим рецептом. Щоб вразити своїх рідних, радимо спробувати приготувати окрошку з креветками.

Рецепт смачної окрошки, яка всіх здивує

Таку страву можна подавати не тільки до святкового столу, а й готувати в звичайні будні дні. Приготувати окрошку не складно – з цим завданням впорається практично будь-яка господиня.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам докладний покроковий рецепт приготування окрошки з креветками за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали про три найкращих рецепти смачної окрошки зі свіжими огірками.

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