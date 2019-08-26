Рецепт смачної м'ясної страви з помідорами

Одним з найцікавіших і смачних способів нагодувати відразу всю сім'ю є приготування птиці в банці.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам приготувати курку в банці з помідорами.

Відзначається, що за нашим рецептом потрібно всього півтори години, щоб приготувати не тільки смачну, але і корисну страву, яку можна подати як на святковий стіл, так і на звичайний обід або вечерю.

Куряче м'ясо готується в духовці, через що зберігає максимум корисних речовин, при цьому, з ним разом подається велика кількість овочів і спецій, що благотворно впливає на травлення.

Дивіться повний список інгредієнтів і детальний рецепт з фото за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати напрочуд смачний корейський салат з моркви і курячих сердець.

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